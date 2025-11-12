本日の予定【発言・イベント】
12:25 バーFRB理事、フィンテックイベント出席（質疑応答あり）
19:45 シュナーベルECB理事、BNPパリバ主催イベント出席
20:40 デギンドスECB副総裁、国際銀行会議出席
21:05 ピル英中銀チーフエコノミスト、国際通貨研究所年次会議出席
23:20 ベッセント米財務長官、ウィリアムズNY連銀総裁、米債券市場会議出席（質疑応答なし）
13日0:00 ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、フィンテックイベント出席（質疑応答なし）
0:20 ウォラーFRB理事、フィンテックイベント出席（質疑応答あり）
1:00 ハセット国家経済会議（NEC）委員長、インタビュー応じる
2:15 ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済動向について講演（質疑応答あり）
2:30 ミランFRB理事、討論会出席（質疑応答あり）
3:00 米10年債入札（420億ドル）
3:30 カナダ中銀議事録（10月29日開催分）
6:00 コリンズ・ボストン連銀総裁、会議出席（質疑応答なし）
米下院、上院が可決した「つなぎ予算案」を採決（最初の投票は日本時間13日6時予定）
ユーロ圏財務相会合
G7外相会合（カナダ、12日まで）
OPEC月報
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります
