福山雅治主演『ラストマン』映画に続いて新作SPドラマの放送も決定！福山＆大泉洋の凸凹バディが前代未聞のテロ事件に挑む

12月28日に21時からTBSにて『ラストマン－全盲の捜査官－ FAKE／TRUTH』が放送される。

■福山雅治、大泉洋はじめお馴染みのレギュラーキャストも続投

2023年4月期に放送された日曜劇場『ラストマン－全盲の捜査官－』。福山雅治演じる、事件を必ず終わらせる最後の切り札＝“ラストマン”と呼ばれ、数々の事件を解決してきた全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉洋演じる犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していく、新時代の痛快バディドラマだ。

12月24日から『映画ラストマン -FIRST LOVE-』が公開されることがすでに発表されているが、このたび完全新作スペシャルドラマ『ラストマン－全盲の捜査官－ FAKE／TRUTH』が放送されることが決定した。福山、大泉の他、永瀬廉、今田美桜、松尾諭、今井朋彦、奥智哉、木村多江、吉田羊ら、お馴染みのレギュラーキャストも続投する。

■身代金10億ドルを要求するテロ事件が発生

連続ドラマの最終回は、皆実が研修を終えアメリカ・ワシントンDCへ帰国し、今度は心太朗がFBIの研修で渡米することになって幕を閉じた。スペシャルドラマはその連続ドラマの直後から始まる。

ワシントンとNYでも最強のバディとなったふたり。心太朗は半年間の研修を終え帰国。日本とNYで離れて過ごすことに。そして2025年、皆実はテレビ出演のために再び日本へ。そこで、訪れた番組スタジオが武装したテロリストに占拠されてしまう。皆実とともに生放送に出演中のキャスターや総理大臣を人質にとり、身代金10億ドルを用意できなければ東京で爆弾を爆発させるという前代未聞のテロ事件が発生。

一方、皆実が拘束されていることを知った心太朗。皆実と人質たちを救うべくスタジオに向かうが、そこには皆実のアテンドできていた佐久良（吉田羊）が身を潜めていた…。

スペシャルドラマのタイトルである“FAKE／TRUTH”が指す意味とは？ 連続ドラマを凌駕する、息つく間もないスリリングな展開をお楽しみに。

■真実を追求する看板キャスター役で松本若菜の出演が決定

皆実が訪れるテレビ局の好感度No.1の看板キャスター・播摩みさき役を演じるのは松本若菜。

播摩は、かつてアメリカで皆実を取材した経験を持つ報道番組のキャスターで、皆実が訪れたテレビスタジオで偶然再会を果たす。しかしその矢先、出演中の生放送のスタジオが武装テロリストに占拠され、皆実や番組に出演していた総理大臣とともに人質となってしまう。

2024年に火曜ドラマ『西園寺さんは家事をしない』でGP帯連続ドラマ初主演を果たして以降、数々のドラマで主演を務める他、バラエティ番組のMCや映画の吹き替えなど、活躍の幅をさらに広げ続けている松本。明るくはじけるような笑顔が印象的な松本は、本作でキャスター役に初挑戦。強い信念をもって真実を追い求める女性をどのように演じるのか、注目だ。

スペシャルドラマは『映画ラストマン -FIRST LOVE-』より少し前の出来事を描く。

12月24日公開の映画を観たあとにスペシャルドラマで“もうひとつの真実”を探るもよし、スペシャルドラマのあとに映画を観て“その先の運命”を追うもよし。両作品を行き来することで、よりいっそう楽しめる作りになっている。

また、11月19日から日曜劇場『ラストマン－全盲の捜査官－』が、TVer、TBS FREEにて配信開始となる。また、U-NEXTでは全話配信中だ。

(c)TBS

■番組情報

TBS 完全新作スペシャルドラマ『ラストマン－全盲の捜査官－ FAKE／TRUTH』

12/28（日）21:00～

製作著作：TBS

脚本：黒岩勉

プロデュース：東仲恵吾

演出：平野俊一

［出演者］

皆実広見：福山雅治

護道心太朗：大泉洋

護道泉：永瀬廉（King & Prince）

吾妻ゆうき：今田美桜

馬目吉春：松尾諭

今藤完治：今井朋彦

長谷川壮太：奥智哉

デボラジーン・ホンゴウ：木村多江

佐久良円花：吉田羊

（スペシャルドラマゲスト）

播摩みさき：松本若菜

■映画情報

『映画ラストマン -FIRST LOVE-』

2025年12月24日（水）全国ロードショー

出演：福山雅治、大泉洋、永瀬廉、今田美桜、ロウン、月島琉衣、寛一郎、谷田歩、黒田大輔、松尾諭、今井朋彦、奥智哉、木村多江、吉田羊、上川隆也、宮

沢りえ

脚本：黒岩勉

企画プロデュース：東仲恵吾

監督：平野俊一

配給：松竹

(c）2025映画「ラストマン」製作委員会

