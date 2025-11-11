ILLITの「お人形さんみたいなかわいさ」が話題沸騰！モカは金髪、イロハはオレンジヘアに衝撃チェンジした最新ビジュアルにファン大熱狂
ILLIT（アイリット）の新ビジュアルが公開され、IROHA（イロハ）とMOKA（モカ）の髪色の変化が話題を呼んでいる。
【写真】オレンジ髪のイロハ／モカは金髪に／黒髪のアレンジが映えるユナ・ミンジュ・ウォンヒ／オフィスに佇む集合ビジュアル／11月8日・9日の公演では黒髪ビジュで登場
■ILLITイロハ、フレッシュなオレンジヘアにイメチェン
中でも注目を集めたのは、髪色をオレンジにチェンジしたイロハ。ゆるやかなウェーブのロングヘアは、黒髪から一転して鮮やかなオレンジに。水玉模様のトップスと相まって、フレッシュでキュートな魅力を際立たせている。
■ILLITモカはお人形のような金髪にチェンジ
一方、モカも明るい金髪にイメチェン。ナチュラルなロングヘアには白の大きなコームがあしらわれ、濃いグレーのトップスとダークカラーの手袋が髪色をより引き立てている。
SNSでは「イロハのオレンジ髪めちゃくちゃキュート！！！」「モカ、お人形さんみたいなかわいさ」「髪型が神」「似合いすぎだろ」「綺麗すぎて同じ人間と思えない」など、絶賛のコメントが寄せられている。
■黒髪のアレンジが映えるユナ・ミンジュ・ウォンヒ
そのほか、YUNAH（ユナ）はワンショルダーのトップスでぐっと大人びた印象に。MINJU（ミンジュ）はピンクのキャップとおさげの三つ編みでキュートに、WONHEE（ウォンヒ）はトップスと同じ柄の大きなリボンをつけた愛らしいスタイリングで登場。それぞれの個性が光る新ビジュアルとなっている。
なお、11月12日には2つ目のコンセプト「NOT MY NAME」バージョンのフォトとフィルムの公開も予定されている。