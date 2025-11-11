楽天ブックスにてガンプラ「MG 1/100 ダブルゼータガンダム Ver.Ka」などが11月11日13時より販売再開予定！「MG サイコ・ザク Ver.Ka」や「MG 武者ガンダムMk-II」を確認
「MG 1/100 ダブルゼータガンダム Ver.Ka」
楽天ブックスにて、BANDAI SPIRITSのプラモデルが11月11日13時より販売再開を予定している。
今回確認できた商品は、ガンプラより「MG 1/100 ダブルゼータガンダム Ver.Ka」「MG 1/100 高機動型ザク“サイコ・ザク” Ver.Ka（GUNDAM THUNDERBOLT版）」「MG 1/100 武者ガンダムMk-II」のほか、コラボプラモ「30MM×AC6」より「30MM RaD CC-2000 ORBITER ナイトフォール」、美少女プラモデル「30MS」より「30MS 如月千早 （20th Anniv. YOU AND アイ！）」などが販売再開を予定している。
なお今回の販売商品は、全て支払方法がクレジットカード決済限定となっている。
「MG 1/100 高機動型ザク“サイコ・ザク” Ver.Ka（GUNDAM THUNDERBOLT版）」
「MG 1/100 武者ガンダムMk-II」
「30MM RaD CC-2000 ORBITER ナイトフォール」
「30MS 如月千早 （20th Anniv. YOU AND アイ！）」
(C)創通・サンライズ
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2024 FromSoftware, Inc. All rights reserved.
(C)BANDAI SPIRITS 2019
THE IDOLM@STER(TM) & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)BANDAI SPIRITS 2021