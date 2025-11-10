『崩壊：スターレイル』× Razer Gold！セブン‐イレブン限定キャンペーン開始
ギフトカードおよびプリペイド決済のグローバルリーディングカンパニーである株式会社ブラックホークネットワークジャパン（以下BHN）とゲーマー向けライフスタイルブランドとして世界をリードする「Razer」の日本法人、Razer Japan株式会社は、『崩壊：スターレイル』のセブン‐イレブン限定のプロモーションを開始したことを発表した。
Razer Goldは、セブン‐イレブンと共同で特別キャンペーンを実施します。2025年11月5日から11月25日までの期間中、全国のセブン‐イレブン21,789店舗（2025年9月末時点、一部店舗により取り扱いが無い場合がある）にて合計5,000円以上のRazer Goldギフトカードを購入した人を対象に、『崩壊：スターレイル』のゲーム内アイテムをプレゼントする。なお、1人につき最大3つのコードまで引き換え可能だ。
■引き換え可能なゲーム内アイテム
漫遊指南 x 4
遺失晶塊 x 5
信用ポイント x 40000
さらに、ゲーム内アイテムを引き換えたプレイヤーの中から抽選で3名様に、Razer Barracuda X Chromaヘッドセットをプレゼント。抽選は自動的に参加され、追加の手続きは不要。
この機会に限定ボーナスを手に入れて、冒険をさらにパワーアップさせよう！
参加方法、報酬の受け取り手順、利用規約の詳細については、公式プロモーションページを確認のこと。
https://rzr.to/RGJP_HSR_7-ELEVEN
■Razer Gold ギフトカードについて
セブン‐イレブン各店舗で販売されているRazer Goldギフトカードは、便利で安全、かつスピーディーな決済手段を提供し、ゲーム内購入をより手軽にする。
Razer Goldは今後も、プレイヤーとゲーム開発者をつなぐ架け橋として、すべての人により良いゲーム環境を提供できるよう努めていくとしている。
Razer Goldギフトカードのご利用方法については、以下のガイドを参照のこと。
https://rzr.to/RGJP_HOW
■公式プロモーションページ
