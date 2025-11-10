【義姉「うわぁ人生、損してる〜」】私の反撃「義母も旦那も気にしてない？」＜第7話＞#4コマ母道場
「人生半分損しているね！」この言葉をどう捉えますか？ 誇張しすぎだと思うか、それとも見下されていると思うか……。「してないよ！」と返せる人もいれば「私は人生の半分も損しているのだろうか」と考え込んでしまう人もいるかもしれません。今回は、ある女性と義姉のお話です。
第7話 予想どおり
【編集部コメント】
マニュアルに書いた通りの流れで言い返したスズカさん。ミキさんはびっくりしていますが、お義母さんや旦那さんは特に気にしていないようです。もしかしたら周りは、スズカさんがミキさんに嫌味を言われていることに気が付かず「いつものこと」と思っていたのかもしれませんね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
