

蓬郷由希絵さんと次女・結衣菜さん

岡山県津山市で自閉症の娘を育てるお母さんの話題です。ユーモアたっぷり、愛情たっぷりに向き合う姿がSNSで反響を呼び、フォロワーは22万人以上。思春期ならではの難しさに直面し、試行錯誤を続ける親子の今を取材しました。

津山市に住む蓬郷由希絵さんと次女の結衣菜さん。平日は2人で料理をするのが日課ですが、由希絵さんの頭には、なぜかおもちゃのヘルメットが。

（結衣菜さんの母／蓬郷由希絵さん）

「必要だなって思って。いろんな『こじらせ』も相まってキッチンが本当に……乱闘騒ぎになってしまう」

結衣菜さんは、「重度知的障がいを伴う自閉症」です。幼い頃から「物事へのこだわりが強い」「コミュニケーションが苦手」といった特性がありますが……

由希絵さん「（洗い物）お願いします」

結衣菜さん「やだ！ やんなっちゃう！」

思春期を迎えるとその傾向がより強くなり、感情をこじらせることが多くなったそうです。そして夏休みには、「とんでもない出来事」が。それは、料理の様子をライブ配信していた時のこと。

由希絵さん「先生、でかいかもしれないです」

特大のハンバーグを作ろうとする結衣菜さんに対し、アドバイスをした由希絵さんですが……

由希絵さん「大き過ぎたら焼けないですよね」

結衣菜さん「嫌よ」

相手の気持ちを読み取るのが苦手な結衣菜さん。失敗をとがめられたかのように感じ、素直に受け入れることができません。普段は穏やかな性格ですが、この日は苛立ちがピークに達し……

由希絵さん「これも小さいのにする？」

結衣菜さん「小さいのにしようか……」

結衣菜さん「小さいのにしよっか……ごめん、ごめん、ごめんね、かーかん」

いけないことと分かっていながら……

結衣菜さん「ごめんね、ごめんなさいかーかん！ これをアタックしてごめんなさい」

由希絵さんにハンバーグをぶつけてしまいました。娘の気持ちを察している母は……

由希絵さん「がーまーん！ がーまーん！ がまんのじーかーんー！」

心臓を叩きながら平静を装い……

結衣菜さん「肉を当たってしまってごめん」

由希絵さん「イライラしたんだね」

結衣菜さん「イライラしたよ」

由希絵さん「そっか……大きさが分からないよって言いたかったんだね。お口で言えたらよかったね。でも謝ってくれてありがとう」

（結衣菜さんの母／蓬郷由希絵さん）

「それではいけないんだということを伝えながら、でも結衣菜の気持ちもあるし、こじらせもありながら、だから本当に一触即発……安全第一。気付いたらこのままで夕食を食べている時がある、疲れすぎて……自分も反省しながら次に生かす」

由希絵さん「おやすみなさい」

結衣菜さん「おやすみなさい」

心が折れそうになりながらも奮闘する毎日。

（結衣菜さんの母／蓬郷由希絵さん）

「成長するんだけど、ちゃんと自閉症の部分もぐんと伸びたから思春期の自閉症の結衣菜を心を追いかけ回すみたいな感じかな……」

それから1週間ほどが経ち、由希絵さんはもう一度、結衣菜さんとハンバーグを作ることにしました。

由希絵さん「きょう、ハンバーグ作るよね」

結衣菜さん「ハンバーグ作るよ」

由希絵さん「どっち作る？ この前、こんなでっかいの作ろうとして怒ってたよね」

結衣菜さん「こっちにしよう」

由希絵さん「こっちはやめておいて、こっちを作ろうって思った？」

結衣菜さん「思った」

由希絵さん「じゃあこっちは捨てるね……」

結衣菜さん「よし！ いくわよ！」

結衣菜さん「でっかいのにしようかな。小さいのにしよう……でっかい……」

由希絵さん「どっちだよ！ 結衣菜が書いたので作ろうか。これを見ながら作ろうかな、OK？」

結衣菜さん「OK！」

（結衣菜さんの母／蓬郷由希絵さん）

「こっちが思っている大きさと、彼女が作りたいと思っている大きさが大いに違ったら大変なことになることを前回経験したから……結衣菜と一緒に大きさを確認するのを忘れていたわ。ごめんごめん」

親子で、再びの挑戦。ゴールが目に見えることで、結衣菜さんは安心して取り組むことができます。

由希絵さん「すごい、大きさを区切りました、すばらしい」

（結衣菜さんの母／蓬郷由希絵さん）

「1回目はあんなふうになったけど、こんなの日常だし、小さいころから失敗して『ああすればよかったのか』って思いながら前に進んできたなって思い出した。大きさ云々よりも自分で決めた大きさでできたということをマルとする」

由希絵さん「きょうは4個作ったよね。次は6個作るのもありだよね」

結衣菜さん「ねー」

由希絵さん「ハンバーグって難しいよね」

結衣菜さん「ねー」

大成功のハンバーグの味は……

結衣菜さん「おいしい」

由希絵さん「頑張ったな、結衣菜。ハンバーグ大成功」

結衣菜さん「大成功だよ」

由希絵さん「よく頑張ったね」

結衣菜さんが将来少しでも自立した生活ができるように、親子でキッチンに立ち続けます。

（結衣菜さんの母／蓬郷由希絵さん）

由「ああやって料理をしながら結衣菜と私はぶつかってきたし、結衣菜とぶつかり合いながら伝えていかないといけないことがたくさんあると思う、日々」

KSBでは、そんな蓬郷さん一家に密着したドキュメンタリーを放送します。テレメンタリー「とまごう一家の日常」、ナレーションは俳優の上野樹里さんでお送りします。

（2025年11月10日放送「News Park KSB」より）