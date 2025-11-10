この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザー・鳥海翔氏が脱幻想を促す！一気に″ゼロになる商品″を見抜く視点『一見良さそうな商品でもコレに気をつけて！50代60代あるあるの買ってはいけない投資信託を紹介します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで人気の投資アドバイザー・鳥海翔氏が、『一見良さそうな商品でもコレに気をつけて！50代60代あるあるの買ってはいけない投資信託を紹介します！』と題した動画で、ミドル・シニア世代に向けて注意すべき高リスク投資信託5選を独自の視点で解説した。



冒頭、鳥海氏は2025年の好相場を前提に、短期の上昇に釣られてレバレッジ型やテーマ型に傾く危うさを指摘する。インデックスで堅実に運用していた人ほど「もっと伸びる商品」に乗り換えがちだが、その発想は資産形成を壊す近道だと断じた。



取り上げたのは、直近6か月でSBI証券上の残高が増えた次の5本である。

「日本株4.3倍ブル」「iFreeレバレッジFANG+」「NASDAQ100 3倍ブル」「インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンド」「テーマレバレッジ ゲーム＆eスポーツ 2倍」。いずれも短期の数字は派手だが、仕組みや前提を理解せずに触れれば、リターンの表と裏を同時に引き当てることになる。



まず「日本株4.3倍ブル」。日経平均の値動きに対して約4.3倍で連動するため、+23.2％で理屈上は価格が2倍に達する一方、-23.2％で理屈上は0％まで沈む。のちに相場が5倍になろうが10倍になろうが、0×何倍も0のままである。この“片道切符”の性質を知らずに握るのは無防備すぎる。



「iFreeレバレッジFANG+」は大型テック約10社に業種集中したうえで、2倍の値動きを狙う。銘柄数が少なく、テクノロジー地合いが崩れた局面では下げが増幅される。長期ではコストや再調整の影響により、“単純な2倍”にはならないことも押さえておくべきだ。



「NASDAQ100 3倍ブル」は分散度が相対的に高いとはいえ、3倍設計の時点で急落時の致命傷リスクが濃い。2000年前後のITバブル崩壊でNASDAQ100は約80％下落した。3倍型であればその影響は致命的である。相場の歴史を甘く見れば、資産の歴史が短命になる。



「インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンド」はテーマ型インデックスだ。インデックスという言葉に安心感を抱くのは早計で、ここでいうインデックスは“分野特化の指標連動”にすぎない。マイニング、取引所、半導体、決済など関連企業に投資するが、投資家が中身を十分に知らないまま「伸びそう」と感じて賭ければ、それは投資ではなくギャンブルである。



「テーマレバレッジ ゲーム＆eスポーツ 2倍」は、話題性の高い領域にレバレッジを重ねた設計である。直近数年だけを切り取れば3～4倍に見える局面もあるが、設定初期には約1/3まで沈む大幅下落も経験している。テーマ×レバレッジは当たれば花火、外れれば焼け野原。回復に時間を要する分、50代・60代の時間軸とは相性が悪い。



鳥海氏の結論は一貫している。資産運用で最も重要なのは「大きく減らさない」ことだ。たとえば2つに分けた資金の一方が半減すれば、もう一方が順調でも合計の成長は鈍化する。ゼロ化リスクが潜む商品を混ぜれば、分散の効果すら踏み潰す。調べる手間を惜しむなら、最初から幅広く分散されたインデックス投資という選択肢がある。



5商品の“どこが危ないのか”を、チャートと数値の勘所で的確に押さえた内容だ。自分のリスク許容度と時間軸に照らし、保有候補の線引きをやり直すきっかけになるはずだ。詳しい構造や判断の目線は動画内で語られているので、迷いどころを持っている人ほど一度見ておく価値がある。

今回の動画は、50代・60代の資産形成を見直したい人にとって「避けるべき商品」と「残すべき考え方」を整理するうえで、非常に参考になる内容である。