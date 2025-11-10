日本テレビの菅谷大介アナウンサーが８日午後１時６分、消化管からの出血のため死去した。５３歳だった。２２年からすい臓がんで闘病していた。同局によると、亡くなる前日まで仕事をこなしていたという。

日本テレビによると、菅谷アナは７日夜に汐留・同局内での勤務を終えて帰宅後、不調を訴え、都内の病院に救急搬送された。その後容体が急変し、天国へと旅立った。葬儀は近親者のみで執り行う。

亡くなる直前まで精力的に仕事をこなしていた。管理職として内勤業務を行う一方で、亡くなる６日前の１１月２日には、国内男子ゴルフツアー「フォーティネットプレーヤーズカップ」最終日の実況中継も担当していた。

菅谷アナは２０２２年１月にすい臓がんが判明。同年４月に腹腔鏡手術を受け、同年８月に公表。その後はコンテンツ戦略局アナウンサー部次長として勤務しながら、定期的に通院するなど闘病生活を続けていた。

２２年８月にスポーツ報知の取材に応じ、病気を公表した理由について「自分の経験をアナウンサーとして伝えたいというのが原点。すい臓がんはネガティブな印象が強いですが、適切な処置をしてもらえれば社会復帰して頑張れる。同じような道を経験する人の参考になるのではと思いました」と前向きな思いを語っていた。

その後も、自身のインスタグラムで闘病や、職場復帰後の生活を「＃がんサバイバー」のハッシュタグとともに、たびたび更新。最後の投稿は、１０月２６日で、「パンコンチネンタルカーリング選手権 ２０２５」の実況を担当したことを報告していた。

◆菅谷 大介（すがや・だいすけ）１９７１年１１月、千葉・佐倉市出身。国際基督教大学大学院修了後の９７年、日本テレビ入社。「ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ．サタデー」などの報道番組キャスターや箱根駅伝、ゴルフ、プロレスなどのスポーツ実況で活躍。１８年の平昌五輪では女子パシュートの金メダルを伝えた。