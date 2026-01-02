高級ブランドの代表格であるルイ・ヴィトン。富裕層はヴィトンのどこに価値を感じているのか。富裕層マーケティングを長く手掛ける西田理一郎さんは「彼らは消費ではなく『投資』としてルイ・ヴィトンを買い続けている。その資産価値を支えているのは、皮肉にも『偽物市場』の存在だ」という――。写真＝iStock.com／winhorse※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／winhorse■一目でわかるロゴは「時代遅れ」なのか一昔前、日