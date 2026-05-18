高市首相は来日中のグテーレス国連事務総長と会談しました。グテーレス氏は北朝鮮による拉致問題について、日本の取り組みへの支持を表明しました。高市首相「国際情勢が不安定化する中で、国連において各国が分断されるのではなくて力を結集して取り組むことは、これまで以上に重要でございます」会談で高市首相は、「国連を中核とする多国間主義に対する日本の確固たる支持は不変だ」と強調しました。一方、グテーレス事務総長は