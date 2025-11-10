この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

終戦6日前に散った「最北の特攻隊」福島に墜落した特攻機の39年間封印された真相

秘境・廃村・事故現場探索系YouTuberのナナジャパ・琴美氏がYouTubeで「【最北の特攻隊】福島県南相馬市の特攻機墜落現場」と題した動画を公開。大東亜戦争末期、39年間もの間、闇に葬られていた特攻隊員の墜落事故の真相に迫った。



動画は、終戦わずか6日前の1945年8月9日、岩手県にあった「最北の特攻基地」後藤野飛行場から出撃した一機の特攻機が、福島県南相馬市の山中に墜落した事実を追うドキュメンタリーである。ナナジャパ・琴美氏はまず、この史実が「39年間、直接の関係者以外には全く知らされていなかった」と語る。1984年に岩手放送の調査で明らかになるまで、公式な記録もほとんど残っていなかったという。



ナナジャパ・琴美氏は、墜落現場である南相馬市の山中を目指す。そこには、この事故で殉職した渡辺秀男少尉（当時22歳）を悼む慰霊碑が静かに佇んでいた。氏によると、渡辺少尉はかつて現場近くの原町飛行場で訓練を受けていた航空兵であり、土地勘のある場所だった。敵艦を発見できず、機体トラブルも重なった末、この地への不時着を試みたのではないかと推察されている。



さらに、南相馬市博物館に保存されている墜落した機体「九九式双発軽爆撃機」の一部も取材。学芸員の解説を交えながら、メディアで語られがちな「軍神」としての特攻隊員像とは異なる、家族を気遣うごく普通の青年であった彼らの素顔を、残された手紙から読み解いていく。



「oldメディアが言えないこと、できないことを発信する」というチャンネルの方針通り、大東亜戦争の知られざる一面を伝えるこの動画は、歴史の裏に埋もれた人々の記憶を現代に問いかける内容となっている。