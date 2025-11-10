丸大食が後場終盤に上げ幅拡大、２６年３月期利益予想及び配当予想を上方修正 丸大食が後場終盤に上げ幅拡大、２６年３月期利益予想及び配当予想を上方修正

丸大食品<2288.T>が後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を６０億円から７０億円（前期比２８．０％増）へ、純利益を４８億円から５５億円（同０．２％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を５５円から６５円（前期５０円）へ引き上げたことが好感されている。



加工食品の販売が堅調に推移しているものの、食肉事業で相場高の影響から米国産牛肉の販売などが想定を下回って推移する見通しであることから、売上高は２４００億円から２３８０億円（同１．３％増）へやや下方修正した。ただ、主力のハム・ソーセージ部門の増収や価格改定の実施、継続的なコスト削減の効果などから上期利益が計画を上回っていることから、利益予想は上方修正した。



なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高１２０２億９０００万円（前年同期比１．４％増）、営業利益４２億１０００万円（同４６．１％増）、純利益３１億９４００万円（同２５．２％減）だった。



出所：MINKABU PRESS