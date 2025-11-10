俳優のジョージ・クルーニー（64）は、妻で弁護士のアマル・クルーニー（47）と一度も言い争いをしたことがないという。2013年からアマルと交際、現在は結婚し2人の子供がいるジョージ。相手への些細な不満などどうでもよく、自分が正しいことを証明する必要性も全く感じられないことから本格的なケンカとは無縁だそうだ。



【写真】これで弁護士！美貌の妻と仲良し2ショットを披露

ジョージはCBSに「若い頃は全てにおいて自分が正しいと思いたがるものさ。『壁にそんな色を塗らないでくれ』とかね。アマルと僕は、こう言うと皆が不満を感じるけど、一度も喧嘩をしたことがない。言い争いすらしたことがない。その理由の一部は、自分が今いる人生の段階において、彼女が壁を赤く塗りたいなら、僕は気にしないからだ」と語った。「人生のある地点で、『なぜそれを議論したり口論したりする必要があるのか？』と思うようになる。僕らはお互いをきちんとサポートし合っていて、本当に素晴らしい関係にある。つまり、僕は気にしないということ。（若い頃は）今なら『どうでもいい、気にしない』と言えるようなことでも、胸を張りながら主張していただろう」と明かした。



そんなジョージは最近、双子の子供の父親になって以来、危険な場所への訪問を止めたことを「ピープル」誌に明らかにしていた。「まあ、慎重にならざるを得ないよ。以前のように、ただぶらぶらと出かけるわけにはいかない。アマルも僕も、行く先に関する目標を変えなければならなかった」と説明。「以前は危険な場所に行くのが好きだった。ヌバ山脈にダルフール、アビエイと、紛争地帯に行くのが好きだった。とても刺激的でね。アマルはベイルートの避難所で2年間、裁判の事件を担当していたんだ」と具体的な場所も明かした。「子供が生まれたら、そういうことを止める決断をしなければならなかった。ある種のルールを変える必要があったよ」と方針を変えたことも当然と受け止めていた。



そんなクルーニー一家は、子供たちへ「公平な人生の機会を与えたい」として、ハリウッドを離れフランスの農場で暮らしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）