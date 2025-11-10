Ｉｎｅはカイ気配スタート、配当増額と優待拡充を好感

Ｉ－ｎｅ<4933.T>はカイ気配スタート。前週末７日取引終了後、２５年１２月期の配当予想を１３円５０銭から１５円（前期１３円）に増額修正すると発表した。株主への利益還元を強化するため。



また、株主優待制度の拡充も明らかにした。毎年１２月末時点で１００株以上を保有する株主を対象に、現行では保有株数に応じて自社サイトで使用可能なポイント（２０００円・１万４０００円相当）を贈呈しているが、これをデジタルギフト（１万円・２万円分）に変更する。今年から実施する。これらが好感され買いを呼び込んでいる。



あわせて第３四半期累計（１～９月）連結決算を発表し、売上高は３４３億６５００万円（前年同期比９．８％増）、営業利益は２２億７００万円（同２５．４％減）だった。「スキンケア他カテゴリー」が大幅に伸長したほか、オンライン売上高も成長。昨年実施した大型Ｍ＆Ａ２件の償却費計上により、利益は押し下げられた。



出所：MINKABU PRESS