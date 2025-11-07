FA½Ï¹Í¤Îµð¿Í¡¦ÃæÀîâ«ÂÀ¡¢¡ÖÀèÈ¯¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤«¡×¼±¼ÔÄó¸À...¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤Ã¤¿¤éÁá¤¯ÄÙ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·ÀèÈ¯·¿¡×
¥×¥íÌîµåDeNA¤Î¸µ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¹âÌÚË»á¡Ê66¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯11·î6Æü¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¹¹¿·¤·¡¢¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¡¦ÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ë¡ÖÀèÈ¯Å¾¸þ¡×¤òÄó¸À¤·¤¿¡£
¡Ö¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤¬¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ë½Ð¤ë¡×
ÃæÀî¤Ï8·î¤Ë¹ñÆâFA¸¢¤ò¼èÆÀ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÇ¯Êð¤Ï8500Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¡¢¿ÍÅª¡¢¶âÁ¬¤ÎÊä½þ¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤£Ã¥é¥ó¥¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃæÀî¤Ï6Æü¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¡¢FA¸¢¹Ô»È¤Ë´Ø¤·¤Æ½Ï¹Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Åì³¤Âç³Ø½Ð¿È¤ÎÃæÀî¤Ï¡¢15Ç¯¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Çµð¿Í¤«¤é7°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤ÆÆþÃÄ¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î16Ç¯9·î¤Ë1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°Ê¹ß¡¢µ®½Å¤ÊÃæ·Ñ¤®º¸ÏÓ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï63»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡4ÇÔ36¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2.24¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ÄÌ»»¤Ï14¾¡17ÇÔ120¥Û¡¼¥ë¥É38¥»¡¼¥Ö¡£
ÃæÀî¤Î¼ÂÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¹âÌÚ»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎFA¤òµ¡¤Ë¡ÊµåÃÄ¤Ë¡Ë¡Ø1²óÀèÈ¯¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤«¤È»×¤¦¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Öµå¼ï¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤ÏÃæ·Ñ¤®¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤È¤«¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¤«¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Îµå¼ï¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤À¤±¤É¡¢¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤¬¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ë½Ð¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÀèÈ¯¤Ç6²ó¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢2ÅÀ¤È¤«3ÅÀ¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÅê¤²¤ëÊý¤¬¡¢ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¡ØÃæ·Ñ¤®¤Î¡Ù¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀèÈ¯¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡×
¡Öµð¿Í¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉËÉÙ¤Ë¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤½¤·¤Æ¡¢µð¿ÍÀèÈ¯¿Ø¤Î¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£µð¿Í¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÀèÈ¯¤Î¥³¥ÞÉÔÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬ºò¥ª¥Õ¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤Ë¸Î¾ã¼Ô¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¡£
²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æº£¥·¡¼¥º¥ó¤Îµð¿Í¤ò¤ß¤Æ¤¤¿¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö¡Êµð¿Í¤Ï¡ËÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉËÉÙ¤Ë¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤¬Åê¤²¤Æ¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢¡£¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤âÅê¤²¤Æ¤¤¿¡£Æ¬¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÇÀèÈ¯¤Ï¤¤¤¤¡£ÃæÀî¤Ï°Õ³°¤ÈÀèÈ¯¤Ë¤¤¤«¤»¤¿¤é¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¤Þ¤ÇÃæ·Ñ¤®¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤Ã¤¿¤éÁá¤¯ÄÙ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÀèÈ¯·¿¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤³¤«¤é¸ª¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ä¤±¤ëºî¶È¤ÏÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤ë¡×
¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µåÃÄ¤ÏÃæÀî¤Î»ÄÎ±¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÃæÀî¤Ï¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
