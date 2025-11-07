フルヤ金属が続急騰、２６年６月期業績予想及び配当予想を上方修正

フルヤ金属<7826.T>が続急騰している。６日の取引終了後に、２６年６月期の連結業績予想について、売上高を５５０億円から６４０億円（前期比１１．５％増）へ、営業利益を７５億円から１００億円（同４．８％増）へ、純利益を４８億円から６０億円（同７．２％減）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を６０円から７５円へ引き上げたことが好感されている。



データセンター需要を主因に電子部門、薄膜部門が順調に推移することが見込まれていることに加えて、サプライチェーン支援部門などで予想を上回る見通しになったことが要因としている。なお、同時に発表した第１四半期（７～９月）決算は、売上高２３２億１００万円（前年同期比６６．９％増）、営業利益３４億１０００万円（同２３．１％増）、純利益２３億２８００万円（同４３．１％増）だった。



