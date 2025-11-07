モデルの滝沢眞規子（47）が6日に放送されたフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。メイクのこだわりについて語った。

今回は前回に引き続き滝沢がゲスト出演。事前取材VTRでフリーアナウンサーの森香澄から「メイクのこだわり」について聞かれると「何もないです」とキッパリ。

驚く森に、滝沢は「薄くすることぐらいかな」とし「別にメイクにそんなに期待していないみたいな」と語った。続けて「もちろんこうやって、やっていただくとキレイになるのはわかるんですけど。こうやったらかわいくなるかな…みたいなのはそうないかもですね。血色さえあればいいやみたいな感じ」と意識していることを明かした。

ただ「メイクが好きじゃないとかでもなくて。好きなんですけど」としつつ「塗ってってキレイになるっていうことの限界値を知ってしまったみたいなところがある」とした。

また「若い子がかわいくメイクしていると“かわいいな”とは思うけど、それをそのままずっとやってたら、ちょっと変だったりするわけで。なので、自分のチャームポイントを生かすぐらいでいいかな」と語った。