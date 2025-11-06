“スミ” 好きの妖精「スミスキー」インテリアにもおすすめなぬいぐるみに！
あなたを見守るスミが好きな妖精「スミスキー」より、待望のぬいぐるみになった！ 『SMISKI Plush（スミスキー プラッシュ）』が新登場する。
「スミが好き」なスミスキーは、ものかげにひっそり暮らす不思議な妖精。
日中は住人のおジャマにならないようひっそりと影をひそめていますが、夜になるとぽわっと光りを放つため、姿が見えるようになるという。
スミスキーにはそれぞれ個性があり、ヒザを抱えて座っていたり、寝転がっていたり、その生態は未だナゾに包まれている。
2015年に日本で誕生したスミスキーは、今年で10周年。これからも日常のスミからひっそりと、あなたのことを見守り続ける妖精が、ぬいぐるみになってやってくる。
ぬいぐるみ『SMISKI Plush（スミスキー プラッシュ）』は、お部屋で一緒にくつろいでいるような「ヒザカカエスキー」と「ゴロネスキー」の2種類がラインナップ。
部屋の ”スミ” にインテリアとして置いたり、お家でのリラックスタイムに抱きしめて癒されたり、スミスキーとの生活をより充実させたい方におすすめのアイテムだ。
肌触りや抱き心地に思わず ”ほっ” と癒される、ミニフィギュアではできない楽しみ方をぜひ体験してみて。
ドリームズオンラインショップでは、2025年11月5日（水）正午より先行予約を開始。
2025年11月20日（木）正午から、SONIANDSMI、ロフト、ハンズ、ヨドバシカメラ、キデイランド、ヴィレッジヴァンガード、コーチャンフォー、有隣堂、インキューブ、博品館、FUKUMITSUYAなどでお取り扱いされる。
ぜひお迎えしてみてね。
