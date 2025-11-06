この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」で、りゅう先生が「なぜ“売らない”ほうが売れるのか？」というテーマについて熱く語った。動画の冒頭、りゅう先生は「皆さんの見込み客の方が売り込み集に敏感になっている可能性がある」と指摘し、今や従来の“ぐいぐい売る”型セールスが通用しない時代に突入していることを訴えた。



「売られたと感じた瞬間に、心を閉ざしちゃうんですよね」とリアルな顧客心理を分析。これを踏まえ、「あえて売らない戦略、アンセールスマーケティングがここ最近注目されている」とし、売り込まないのに売れてしまうその仕組みを徹底解説した。



りゅう先生は、米国の広告調査データやザイアンスの単純接触効果を引き合いに、「お客様は繰り返し同じ広告やメッセージを受け取ると嫌われやすくなり、購買意欲が下がる」と主張。その一方で「新しい価値がある接触なら繰り返すほど信頼が高まり、記憶に残る。だから同じ情報を何度も送るのではなく、目新しさとタイミングが重要」と説いた。



またどんなタイミングでアプローチすべきかについても、「顧客行動やライフサイクル、さらに外部要因、つまり季節や社会トレンドを味方につけたアプローチが有効」と具体的な戦術を解説。さらに「売られた感」を消し去るための肝として、「体験しない顧客には売らないという“先出し体験戦術”を徹底すべき」と強調した。その一例としてパン屋や飲食店の試食、教育サービスの無料体験、美容サロンのワンポイント体験などを挙げ、「あくまでも体験した人だけが買える、これが自信と安心を生む」と説いた。



「人は理屈よりも感覚で判断してるんですよ。だから納得先行型モデルが有効」「お客様に“これいいね”と言ってもらう瞬間を待つ。そうして初めて本当の購買意欲が生まれる」と独自理論を展開。大量のデータや心の動きを活用し、“売り込みしないのに欲しくなる”流れを鮮やかに示した。