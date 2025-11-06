2023年、日本は7年ぶりに自動車輸出台数「世界首位」の座から陥落した。その座を奪ったのは、中国だ。日米欧が制裁で撤退したロシア市場を総取りし、EV（電気自動車）を武器に欧州市場へ攻勢をかける中国。欧米が慌てて「高関税」という壁を築こうとする今、中国はすでにその“次の一手”を打ち始めている。本稿では、産業エコノミストである湯進氏の著書『2040 中国自動車が世界を席巻する日』（日本経済新聞出版）より、中国自動車の現在地について分析する。

国内新車市場の減速に伴い価格競争が激化するなか、中国の自動車メーカーが相次いで海外への輸出戦略を展開し、中南米や東南アジア、欧州で影響力が拡大している。

一方、中国製自動車・EVを警戒する動きが欧米で広がり、部品や材料、資源の域内調達の動きや、サプライチェーンのブロック化の動きが加速している。中国勢の海外戦略も、自動車輸出から海外生産へと変化しつつある。

「環境保護」が追い風に…2023年、中国EVは世界首位に君臨

世界の気候変動対策の長期目標がEV普及を推進し、日米欧だけではなく、多くの国・地域が温室効果ガスの排出削減目標を打ち出した。2030年の目標では、日本が2013年度比46％削減、EUと米国はそれぞれ1990年、2005年比で5割以上の削減を掲げている。

こうした目標をもとにして、新車販売の電動化率の目標も立てられている。電動化が環境保護に寄与する潮流が広がっているなか、中国EVにとって、海外展開しやすい環境が整えられた。

中国政府は以前から企業の海外進出を促してきたが、これまでに強い国際競争力を構築できた製品は、液晶テレビやパソコン、スマホなど家電・IT分野がほとんどであった。製造業の代表格である自動車は輸出台数がなかなか伸びず、2017年から2020年にかけて100万台規模で推移していたが、そこから年間100万〜200万台ペースで増えており、2021年に初めて200万台を突破した【図表1、2】。

［図表1］中国の自動車輸出台数の推移 出所：中国海関統計（低速EVを含む）、中国自動車工業協会の発表（会員企業が申告した出荷台数）より筆者作成

［図表2］中国のNEV輸出台数の推移 出所：中国海関統計（低速EVを含む）、中国自動車工業協会の発表（会員企業が申告した出荷台数）より筆者作成

そして2023年には初めて世界首位になり、日本の首位陥落はドイツがトップになった2016年以来7年ぶりであった。

イランからEUへ…国際情勢に伴い、自由自在に販路を拡大

かつて中国製自動車の最大の輸出先だったイランへの輸出台数は、米国による経済制裁を経て急減した。2017年に36万台だったが、2021年は2000台に落ち込んでいる。その後、中南米のチリやメキシコが中国車の主要輸出先となっていた。

2022年以降は、ロシアのウクライナ侵攻に対する制裁に対応し、日米欧自動車メーカーがロシア市場から撤退したことにより、ロシアが輸出先の首位に浮上した。国際情勢の変化に伴って、中国自動車メーカーが海外戦略の変更を行うケースもよく見られる。

中国からの輸出台数の急拡大は、中国車のブランド力向上やNEV輸出増が主な要因としてあげられる。その輸出先もグローバルサウスなど新興国にとどまらず、EUでも着実に増加している。

2024年の輸出台数をみると、ロシア、メキシコ、アラブ首長国連邦（UAE）、ベルギー、サウジアラビア、ブラジル向けが全体の42％を占める【図表3、4】。その上位6カ国が、いずれも有力な地場自動車メーカーが国内に存在しないので、中国勢にとって、ガソリン車輸出の重点地域となっている。

実際、2024年のロシア、中東、中南米向けガソリン車輸出は、中国のガソリン車輸出台数全体の63％を占める。

［図表3］中国自動車の輸出先の変化 出所：中国海関統計（低速EVを含む）より筆者作成

［図表4］国別の中国自動車輸出台数の推移 出所：中国海関統計（低速EVを含む）より筆者作成

EU・ASEANを中心に順調にシェアを伸ばすNEV

またNEVで国内生産規模を拡大し、海外市場でも存在感を高めている。とりわけEUや東南アジア諸国連合（ASEAN）向けの輸出が目立ち、2024年にEUとASEAN向けがそれぞれNEV輸出台数全体の32％、17％を占める【図表5】。

生産拠点が中国国内にあり、サプライチェーンもグローバル化の度合いが低いものの、巨大化した中国自動車産業は大きな一歩を踏み出し、世界の自動車勢力図を塗り替えはじめた。

［図表5］国別の中国NEV輸出台数の推移 出所：中国海関統計（低速EVを含む）より筆者作成

追加関税もなんのその…欧米の“圧力”も、巧みな現地化で回避

海外へ活路を見出そうとしているのは、中国国内で消費が減速し新車市場の需要が縮小しているからである。

実際、海外での事業展開は、国内工場で製造した完成車を輸出し、現地で販売するのが、多額の投資もいらず、最も手っ取り早い方法である。国内工場の稼働率が上がるメリットも大きいため、特段の障壁がなければ、中国企業は完成車輸出という手段を選ぶ。

ところが、特に自動車産業が発達する国では、自国ブランドが定着したため、輸出だけでは市場に浸透するのが難しい。完成車の輸出は経済摩擦を引き起こす原因にもなりかねないため、摩擦を生みにくい現地生産を選択する傾向が強まっている。

しかし、すべての海外市場が順調なわけではなく、販売に陰りが見えはじめたのがEUである。

中国製自動車が世界市場に流入したことは、欧米諸国に警戒感を引き起こしている。特に中国製のNEVに対し、すでに輸入車に適用されている基本税に加えて追加関税を課しているほどだ。米国は一律の関税を課し、EUは各自動車メーカーが中国の政府機関から受け取っている補助金の額でメーカーごとに税率を算出した。

それに対し中国勢は、海外でNEV工場を設け、現地生産に切り替えることで関税回避を狙う。これまでの中国自動車メーカーの海外展開は、ノックダウン（KD）生産（部品をすべて輸出して現地で組み立てる方式）の内燃機関車が中心であった。平均販売単価が2024年に1万3000ドルに達したものの、日米欧のメーカーに比べて製品競争力や利益率が依然として低いのが現状だ。

しかし、欧州向けのNEV乗用車は、販売価格が平均2万8000ドルと内燃機関車平均の約2倍にもかかわらず輸出台数が伸びている。特にサプライチェーンの垂直統合を実現した中国企業は、付加価値の高い生産工程を中国国内に置くため、高い利益率を実現した。

NEVが中国の輸出産業としての重要性を増すなか、この分野をめぐる各国の論争は政治的な駆け引きの要素を強めながら、複雑さも増してきている。

特にEVの世界販売が長期的に伸び悩めば、各国で掲げられている気候変動対策の目標や電動化シフトの目標が見直しを迫られる可能性が出てくる。そうなれば、中国国内のみならず中国勢の海外事業に大きな影響を与えそうだ。

「電動化シフトが気候変動対策バブルに見えてしまう」といった論調があるが、中国はEVやPHV、電池のサプライチェーン、価格競争力、品質でも無視できない水準に成長を遂げ、AIや通信技術と融合することにより、独自の路線で進化し続けている。

日米欧自動車メーカーは、より現実的な対応で中国企業とのアライアンスを世界の電動化シフトで進めていく必要があるだろう。

湯 進

みずほ銀行

ビジネスソリューション部 上席主任研究員