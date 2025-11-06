第5子出産後も精力的に活動するタレントの辻希美が11月4日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ZOZOTOWNで段ボール3箱分の“爆買い”を楽しむ動画を公開した。

動画の冒頭、今回が出産後、初めてのまとまった買い物だと語る辻。体型も落ち着き、着られる服も増えてきたということで、今回は秋服を大量に購入したそうだ。第5子の夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこしつつ、段ボールを運んで汗だくになりながら、さっそく購入品を紹介していくことに。

詳しくは動画をチェックしていただきたいところだが、淡いピンク色とハート型のボタンが可愛らしいSNIDEL HOMEのカーディガン＆ワンピースから紹介。部屋着として、伸縮性があり授乳のしやすさも考慮してのセレクトだ。

また、妊娠期間中はどうしてもパンツを穿くことが難しかったことから、リボン柄でレースが入ったRiffの総柄パンツも購入。現物を見て「ちょっと若いかなぁ……」とこぼす辻だったが、「最悪、希空が着るかと思って」と、“おさがり”もよろこんで着てくれる愛娘に譲ることも考えていた。

その他、購入品が続々と紹介された。そのなかで、「（主にネットで）購入した服は、一度洗濯してから着るか」というテーマで雑談も展開。辻自身は、自分が着る服だったらパンツは洗わず、トップスは気になるものだけ洗濯するが、子どもの服は必ず一度洗ってから着せるそうで、共感の声が集まった。現在のところ、コメント欄では「洗う派」の意見が目立っている。

可愛らしさと着心地の良さを意識したセレクトも評判で、「自分も買った気になれて楽しい」という趣旨のコメントや、「収納がどうなっているのか気になる」という声も寄せられている今回の動画。秋冬物の買い物を検討している人は、ぜひチェックしてみよう。

（文＝リアルサウンドテック編集部）