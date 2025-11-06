ボーナスをもらいましたが、額面と手取りの差に正直驚いています。自分が理解していないだけで、増税されているのでしょうか？

額面と手取りのギャップが生じる理由

ボーナスに額面と手取りの大きなギャップが生じる理由として、以下のことが考えられます。

まず、増税（税率そのものの引き上げ）が、突然ボーナス分だけ特別に適用されたわけではありません。ただし、額面が大きくなると、税率や控除の影響がより顕著に表れやすくなることも事実です。

次に、認識しておかなければならないのが、社会保険料や所得税（源泉徴収）などがボーナスにも課される制度があるため、大きな収入ほど “控除率が目立つ” という構造があるという点です。



ボーナス（賞与）から差し引かれる主な控除として、税金のほかに社会保険料があります。給与と同じく、労働者が支払う負担分が控除されます。対象となる社会保険料には、一般的に以下が含まれます。



1. 健康保険料（場合によっては介護保険料を含まれます）

2. 厚生年金保険料

3. 雇用保険料（労災保険は従業員負担分がありません）

計算方法について

ボーナスにかかる社会保険料の計算では、標準賞与額（ボーナス額から1000円未満を切り捨てた額）を基準に各保険料率を掛けて出た額が控除されます。

35歳独身、東京都在住在勤で、勤め先企業が政府管掌協会けんぽに加入している場合であれば、一般的に図表1のような料率の適用が想定されます。

図表1 社会保険 想定控除適用料率

保険 ・制度 典型的な料率・負担率 健康 保険 料率（政府管掌／協会けんぽ） 約9.91% 厚生年金 保険 料率 18.3%(労使折半なので私たち従業員の負担率は9.15 %) 雇用保険 料率（労働者負担分） 0.55％

（筆者作成）

なお、この料率は所属する企業の健康保険組合や地域、年齢などによって異なります。例えば40歳以上は介護保険も加わり、11.5％前後の数字も使われます。厚生年金保険料率は、2025年時点では 約18.3％ 程度と見られており、企業と被保険者で折半されます。

ボーナス額面で50万円もらった場合、上記の表の料率で控除額を計算すると、

額面50万円 × 保険料率 9.91％ × 従業員負担分（折半）

＝ 50万円 × 0.0991 ÷ 2

＝ 2万4775円

健康保険料として、約 2万4780円 が控除されます。

額面50万円 × 年金料率 18.3％ × 従業員負担（折半）

＝ 50万円 × 0.183 ÷ 2

＝ 4万5750円

厚生年金としては約 4万5750円 を差し引かれる見込みです。

額面50万円 × 0.55 %

＝ 50万円 × 0.0055

＝2750円

これらを合算すると、

減算合計（社会保険料合計）＝ 2万4780円 ＋ 4万5750円 ＋ 2750円 ＝ 7万3280円

が差し引かれ、42万6720円が課税対象額という計算です。



所得税の算出と想定手取り額

社会保険控除後の額に対して、賞与に対する源泉徴収税率表が適用されます。令和7年分源泉徴収税額表では、国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」が掲載されています。

扶養なし・課税対象額 42万6720円の場合、税率は16.336％（またはそれに近い率） 等と想定されます。なお、この税率は、前月の給与や扶養人数で決まります。ここでは、扶養なし、前月の給与を30万円と想定しています。

仮に 16.336 % の税率が適用されると仮定すると、所得税額は以下のように計算できます。

所得税額＝ 42万6720円×0.16336 = 約6万9700円

最終的に、この条件下では、額面50万円のボーナスに対して、約35万7000円前後 が手取りとなる見積もりです。



まとめ

50万円のボーナスが手取りで約40万円になっている！ というのは、ショックではありますが、仕組みを知ると「仕組みどおりに控除された結果」と受け止めることができるでしょう。



