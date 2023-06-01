１７日、湖北省武漢市の湖北省博物院を見学する観光客。（武漢＝新華社配信／趙軍）【新華社北京5月18日】国際博物館の日（5月18日）を迎え、中国各地の博物館は多くの観光客でにぎわった。１７日、貴州省銅仁市の簫笛博物館を見学する子ども。（銅仁＝新華社配信／胡攀学）１７日、江蘇省南京市の南京博物院を見学する観光客。（南京＝新華社配信／楊素平）１７日、多くの来館者が訪れた山東省の青州博物館。（青州＝新華社配信