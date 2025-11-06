ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¥É¥é1¡¦Î©ÀÐÀµ¹¤Ëà½ÉÂêá¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÊâ¤ß¤ò³Ø¤Ù¡¡¥×¥í¤Ç¤ÎÀ®¸ùÎã¸¦µæ¤ÇÀ®Ä¹¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë
¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤¬¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Î©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡Ê22¡áÁÏ²ÁÂç¡Ë¤é¿·¤¿¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¡¢¶áÇ¯À®¸ù¤·¤¿Áª¼ê¤Î¥×¥í¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò³Ø¤Ö¤è¤¦µá¤á¤¿¡£¶ñÂÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢¹âÂ´ÆþÃÄ¤Ç1Ç¯¤´¤È¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿Âç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Ç¤ê¤äÇØ¿¤Ó¤òËÉ¤°ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£5Æü¤Ï¹âÃÎ¸©°Â·Ý»Ô¤Ç¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÏµÙÍÜÆü¡£6Æü¤«¤éÂè2¥¯¡¼¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¶â¤ÎÍñ¤¿¤Á¤Ë½ÉÂê¤òÍ¿¤¨¤¿¡£µå³¦¤Ç¶áÇ¯À®¸ù¤·¤¿Áª¼ê¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸¦µæ¤·¤í¡½¡½¡£¸·¤·¤¤À¤³¦¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¾¶á5Ç¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤ì¤À¤±¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î·Ð°Þ¤ò¸«¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ë¤É¤Î¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤«¡£¤½¤ì¤¬Â¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤ÎÎ©ÀÐ¤¬4Æü¤Ë´ØÅìÃÏ¶èÂç³ØÁª¼ê¸¢½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¡¢Âç³ØÌîµåÀ¸³è¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤Þ¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤¬Á°½Ð¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£
¡¡ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤Î1Ç¯ÌÜ¤È2Ç¯ÌÜ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤«¡£¹â¤¯¤Ê¤¤Á°É¾È½¤«¤éÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Áª¼ê¤Î¿ô»ú¤Î¿ä°Ü¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¡£µÕ¤Ë¼ºÇÔÎã¤«¤é¤â³Ø¤ÖÅÀ¤ÏÂ¿¤¤¡£¹¬¤¤º£¤Î»þÂå¤Ê¤é¡¢²¿¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÈôÌö¤·¤¿¤Î¤«¡¢¾ðÊó¤ÏÍÆ°×¤ËÄ´¤Ù¤é¤ì¤ë¡£ÂÎ¤òÃÃ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÎ¼±¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢ÆÈÆÃ¤Î»ëÅÀ¤ò»ý¤ÄÆ£Àî´ÆÆÄ¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤Î1Ç¯ÌÜ¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡£2Ç¯ÌÜ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¤È¡×
¡¡°ìÎã¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤¿¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÄ©Àï¤òÁ°Äó¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£°Û¿§¤Î¤¿¤á¤«¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È²Ã¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅöÁ³¡¢¤½¤ÎÂÀ×¤âÌ¤Íè¤ò¾È¤é¤¹¡£1Ç¯ÌÜ¤Ï»î±¿Å¾¡£¤½¤Î¸å¡¢Ç¯¤´¤È¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤ò·Ð¤Æº£¤ÎÆÍ¤È´¤±¤¿»Ñ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤³¡£À¸¤ÇÏ¤ÎÌÜ¤òÈ´¤¯¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤éµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤é¤ì¤ë¤Û¤É´Å¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£µåÃÄ¤Ç¶áÇ¯¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ë¤Î¤Ï¶áËÜ¤°¤é¤¤¡£Âç»³¤âº´Æ£µ±¤â¿¹²¼¤â¡¢·è¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°É¾È½ÄÌ¤ê¤ÎÆ¯¤¤¬¤Ç¤¤º¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤¦¤³¤È¤¬À®Ä¹¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¡£À®¸ùÎã¡¢¼ºÇÔÎã¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÃÏÆ»¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¡Ê¤¤¤¤¡Ë¤Í¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Î©ÀÐ¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÊóÆ»¤Ê¤É¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÇÄ°®¤·¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Þ¤Àµ»½Ñ¤¬¡ÊÂ¤ê¤Ê¤¤¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤¿¡£Â¸µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¹¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â¤ÎÍñ¤Î¤Õ²½¤ò¡¢²¹¤«¤¯¡¢»þ¤Ë¸·¤·¤¯¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÁÒÀ¤¸Å¡¡ÍÎÊ¿¡Ë