この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。



YouTubeチャンネル「シンプルに暮らす40代独身OL」を運営する、ミニマリストのあきさんが新作動画『【100日で1,000個捨て】玄関を整えて運気を上げる』を公開した。今回は玄関、洗面、お手洗いの水回りを中心に片付けを進める様子や、実家の片付けとの向き合い方について語った。



「100日で1000個捨てチャレンジ」は、あきさんが100日間で1,000個のものを手放し、心と暮らしを整えていく人気シリーズ。これまでクローゼットやキッチンなど、さまざまなエリアを片付けてきたが、今回の舞台は「玄関」。日本では“玄関を整えると運気が上がる”とも言われる場所だ。



動画ではまず、シューズクローゼットを一つひとつ見直し、不要なものを手放していく様子を紹介。実家の片付けをきっかけに購入していた洗剤のストックも登場し、あきさんは「母が片付けてもすぐに買い足してしまうタイプで、手伝うたびに物が増えてしまっていた」と振り返る。



「無理に人を変えようとするより、自分の暮らしを整える方が建設的だと気づいた」と話し、実家の片付けから一度距離を置いた理由を穏やかに語った。視聴者からは「その考え方に救われた」「共感しかない」といった声も寄せられている。



動画後半では、5年使い続けた加湿器を手放し、cadoの1シーズンお手入れ不要で清潔が続くオートクリーン加湿器「STEM500H」に入れ替えた。あきさんは「乾燥肌でドライアイなので加湿器は必需品。でもお手入れや電気代、給水の頻度が面倒で悩んでいた」と語る。「STEM500H」は、約70℃で自動除菌する“オートクリーン機能”によりシーズン中のお手入れが不要。さらに、電気代は従来のスチーム式の約1/6と省エネ設計で、大容量5Lタンクにより最大33時間の連続加湿が可能だ。



「見た目もすっきりしてインテリアになじむし、暮らしがさらに快適になった」と満足そうに語る姿が印象的だ。



なお、オートクリーン加湿器「STEM500H」は、クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」にて、2025年11月9日(日)22:00まで期間限定で販売中。リターン価格は28,050円（税込・15％OFF）からとなっている。

シリーズを通してあきさんが伝えているのは、“捨てること”そのものよりも、「何を持ち、どう暮らすか」という選択。「捨て活は義務じゃない。無理せず、自分のペースで整えていけばいい」と語る彼女の言葉に、共感する視聴者が多い。



玄関を整え、運気も気持ちもアップデート。次回は「コスメ断捨離」をテーマにした動画を公開予定とのことだ。