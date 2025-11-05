12星座占い2025年11月の運勢「牡牛座（おうし座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い11月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）11月の「牡牛座（おうし座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「牡牛座（おうし座）」さんの11月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！
牡牛座（おうし座：4月20日〜5月20日）
全体運
人付き合いが広がっていくような月となり価値観を持った人と出会うことができそうです。懐かしい再会があったり、過去の趣味にもう一度向き合うようなキッカケも出てきそうですが、マイペースに楽しみながら進めていきましょう。
恋愛運
モテ期のような運気なので出会い運は好調です。既にパートナーがいる人にとっても良い流れなので、2人の時間を大切にしましょう。
仕事運
コミュニケーションが広がりやすい運気なので、人付き合いを大切にしましょう。仕事に関する悩みも相談してみると良さそうです。
ワンポイントアドバイス
人付き合いが広がり楽しいことも多い月となりそうですが、その分疲れも出てしまいそうなので、ゆっくりと過ごす時間も大切にしましょう。
■監修者プロフィール：莉瑠（リル）
占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。
