【現場公開】89歳父の遺品整理に密着 食器6箱・剥製も…商店街沿い2階住宅の片付けに潜む課題
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
膨大な遺品と向き合う家族と専門業者
大阪でゴミ屋敷や不用品回収を手がける「イーブイ」。同社を運営する二見文直氏が、89歳で亡くなった依頼者の父親宅で行われた遺品整理の現場に密着した。
大量の食器や衣類、昭和時代からの剥製などが残る部屋。二見氏は「片付けって本当に人の生活してた様子が見えてくる」と語り、依頼者の家族と共にひとつひとつ仕分けを進めた。
剥製は「ゴミ扱いせず」リユースへ
現場には剥製も多数残されていたが、二見氏は「全部が全部ゴミにならないよう、国内外のリユースを活用して再利用する」と説明。思い出のつまった品を単なる廃棄物とせず、“次に活かす”姿勢を示した。
また、食器類だけでも6～7箱にのぼり、重量と安全面から「一箱ごとに5kg程度に分散し運ぶ」といった専門業者ならではのノウハウも披露された。
商店街沿いの搬出と階段作業の苦労
今回の現場は商店街アーケード沿い。片側一車線で長時間駐車ができないため「急いで搬出を終えなければならない」と二見氏は語る。さらに、2階住宅でエレベーターがなく、家具や大量の食器を階段で運び下ろす作業は体力的な負担が大きかった。
「遺品整理を担うのは40～60代の女性が多いが、実際には重労働。業者に頼むのが現実的」と助言も加える。
ゴキブリの痕跡と“暮らしの痕跡”
押入れを開けるとゴキブリの赤ちゃんやフンがびっしり。二見氏は「僕らは慣れているが、普通の方なら作業が止まってしまう」と現場のリアルを明かす。
しかし一方で、「片付けはその人がどう暮らしたかを映すもの。家族と一緒に品を見ながら仕分けていくことが大事」と強調。単なる掃除や処分ではなく、故人の人生を読み解く行為として捉える姿勢を示した。
家族へのエールを込めて
最後に二見氏は「いろんな事情が重なった片付けだったが、ご家族が次のステップに進むお手伝いができてよかった」と語り、遺品整理を通じて遺族に寄り添う姿勢を見せた。
イーブイが行う遺品整理は、単なる不用品処分ではなく、故人や家族の思いに寄り添いながら進められる“心の整理”でもあることが、今回の現場からも伝わってくる。
