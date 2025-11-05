”黒歴史”扱いからの逆襲！炎上を乗り越えV字回復へ…「ジュエリーブランド4℃」が業績絶好調のワケ

贈り物。それは大切な人に日頃の感謝と愛を形に込めて表す、素晴らしい文化である。しかし、昨今はSNSの普及によって「贈り物」に対する賛否両論の意見が飛び交いやすくなった。

日本において最もその“とばっちり”を受けているブランドといえば、ジュエリーブランドの4℃（ヨンドシー）に他ならない。数年前にXで物議を醸し出した「30代の女性に4℃のジュエリーを贈るのはダサい」事件の炎上から早数年。あれから、4℃はどのようにその汚名を晴らし、生き残り戦略をかけているのだろうか。今回はその現状について解説していく。

炎上が業績悪化に拍車…リブランディングへの舵取り

思わぬ炎上が業績悪化に拍車をかける結果となってしまった4℃。

運営元の株式会社ヨンドシーホールディングスは、この事態を深刻に受け止めていた。実際、この問題については4℃を擁護する意見が大多数であった。女性ユーザーからも「4℃を愛用している」「結婚指輪は4℃にした」といった、同ブランドの高品質なジュエリーを評価する意見も多く寄せられていた。

しかしヨンドシーは、ネット上では一部のネガティブな投稿がポジティブな意見の何倍もの速さで拡散していく現実を理解していた。そこで同社は、騒動後の2023年9月に新たな施策を打ち出す。それが「匿名宝飾店」である。

2023年9月8日から24日までの期間限定で、原宿・キャットストリートの一角に、ブランド名を伏せたポップアップショップをオープン。

「ブランド名ではなく、目の前のジュエリーそのものを見て、自分の感性で“良い”と思えるものを選んでほしい」というコンセプトのもと、展示・試着・撮影・購入の4つのエリアに分かれた空間で、自由にジュエリーを楽しめる店舗を展開した。

ショップはオープン当初、ブランド名を明かさないまま営業を続けていた。そして、期間限定ショップの終了が近づいた9月20日、ついに「匿名宝飾店」の正体が4℃であることを発表したのだ。このニュースは瞬く間にSNSで拡散され、4℃に対する世間の評価は一転。「ものの本質で勝負した姿勢が好印象」と好意的に受け止められた。

女性客のためのマーケティングに注力

時代に合わせた新しい逆張りのマーケティング戦略が功を奏し、2023年度以降、業績は少しずつ回復傾向を見せている。とはいえ、この戦略は決して世論への“仕返し”ではない。

かつて4℃を支えていた主な顧客層は、プレゼント需要を担う男性たちだった。しかし、男性をメインターゲットにした販売戦略のままではブランドの成長が頭打ちになる--ヨンドシーはそう危機感を抱いたのだ。そこで「匿名宝飾店」を皮切りに、女性が自分自身のためにジュエリーを選ぶ体験を打ち出すなど、女性顧客を中心に据えたマーケティングへと舵を切った。

その結果、2024年2月期の決算では、初めて女性客の比率が男性を上回るまでに変化を遂げたのだ。

売上高増収の大きな担い手は、リユース産業への参入

ヨンドシーホールディングスは一時的に業績の落ち込みを見せたものの、2023年以降は緩やかに増収へと転じている。その原動力となったのは、意外にもジュエリー事業ではなく、2024年に子会社化した株式会社羅針の存在だ。

羅針は、高級ブランド時計を専門とするリユース販売事業を展開しており、その買収がグループの業績を押し上げた。2025年2月期の本決算では、売上高が459億200万円と前期比16.3％増を記録。この増収には、羅針の第4四半期分の売上が新たに連結されたことが大きく寄与している。

しかし、のれん償却費の負担が重く、一時的に営業利益は19億600万円（前期比6.5％減）と減少している。とはいえ、ヨンドシーホールディングスはのれん償却前の営業利益を重視しており、この営業減益は想定の範囲内といえる。

つまり、今後の飛躍的な成長に向けた“先行投資”としての買収であり、一時的に実質的な利益は圧迫されたものの、結果として売上高の増収という形で着地した、ということだ。

同社は先日、2026年2月期の中間期決算を発表したが、売上高324億7400万円（前期比66.9%）、営業利益11億2400万円（前期比34.6%増）と、すでに現段階で大幅な増収増益を達成している。リユース事業を取り込んで1年と経たずにここまでの利益拡大を実現させたヨンドシーホールディングスは、今後も右肩上がりの業績推移となっていきそうだ。

「贈られるジュエリー」から「自分で選ぶジュエリー」へ

ここまで見てきたように、4℃を擁する株式会社ヨンドシーホールディングスが業績を回復させた背景には、かねてより計画されていた株式会社羅針の子会社化が大きく寄与している。

だが、同社が4℃のブランドイメージが良くも悪くも固定化されすぎている状況を危惧していたことは間違いない。実際、事件後の2022年を境に、既存事業のリブランディングを進めるとともに、ジュエリー事業からブランド事業へと大きく舵を切るなど、安定にとどまらない挑戦的な姿勢を示している。

2023年には、愛子さまが18才の誕生日に4℃のジュエリーをプレゼントされたというエピソードが週刊誌で報じられるなど、ブランドとしての存在感を改めて印象づけた。

新規事業への参入に注目が集まりがちだが、着実に既存事業の在り方を見直している点にも、ヨンドシーホールディングスらしい誠実さがうかがえるだろう。

そもそも、ジュエリーとは、身につける本人が心から愛せるものでなければならない。

かつて日本ではギフト需要が高く、4℃も男性顧客を中心に支えられてきた。しかし、モノを贈る文化が薄れた現代において、従来の経営方針を続けていれば、ブランドの衰退は避けられなかっただろう。その点、資金力と柔軟な経営戦略を併せ持ち、挑戦を恐れないヨンドシーホールディングスは、極めて強固な基盤を築いていると言える。

そして何より、こうしたネームバリューのある企業が「好きなデザインを、ブランドのイメージにとらわれず身につけていこう」というメッセージを打ち出すことには、圧倒的な説得力がある。

今後、ヨンドシーホールディングスがどのようなジュエリーブランドや新たな商品展開を見せていくのか、その歩みから目が離せない。

