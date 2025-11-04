《学ラン姿の男子学生とご交流も》愛子さま（23）ご友人たちに囲まれ…母校の大学祭で見せた“人気者すぎる”素顔
「きゃはは！」
会話の合間に時おり、笑い声があがる。澄み切った秋空のもと、ご友人たちに囲まれ、その笑顔はひときわ輝いていた。
3連休の初日となった、11月1日午後。東京・豊島区の学習院大学キャンパスでは大学祭が開催され、にぎわいを見せていた。そんな中に、ご友人らしき5人の女性と談笑される天皇家の長女・愛子さま（23）のお姿があった。
園遊会での愛子さま ©時事通信社
リラックスムードのご様子で…
この4日前の10月28日に行われた秋の園遊会では、愛子さまの秋らしいボルドーの装いが話題になったばかり。公務とは打って変わって母校でリラックスムードの愛子さまは、ご友人たちと出店を回られたという。キャンパス内ではたびたびお知り合いから声をかけられたほか、学ラン姿の男子学生とのご交流も――。
11月17日からは初の海外公式訪問となるラオス訪問を控え、成年皇族としてますます存在感を高める愛子さま。母校の大学祭での“人気者すぎる”素顔の詳細は、現在配信中の「週刊文春 電子版」で読むことができる。
（「週刊文春」編集部／週刊文春）