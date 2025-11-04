ドジャースの奥さまたちの公式インスタグラム「Dodger Wives（ドジャーワイブス）」の集合写真が注目を集めています。日本のネットユーザーたちの間では、奥さまたちに意外な共通点があることが話題に。それは奥さまたちの前髪です。



【写真】「前髪ある人が一人も」「作るのダメなの？」話題になった一枚

同アカウントに公開された集合写真を見ると、ほぼ全員が前髪をセンターや斜め分けにし、おでこを出しています。大谷翔平投手の妻、真美子さんも伸ばした前髪を斜めに流したスタイルです。



ネットユーザーからは「前髪ある人が一人もいない」「夫人会って前髪作るのダメなの？」「前髪短い人が誰もいない」など、驚きの声が上がっています。



◇



ネット上では、海外生活の経験者を中心に「海外はおでこを出してる人が多い」「自立して見える」などの声が。また、日本人に対する印象としては、「日本人って前髪作るよね」「日本人、前髪ある人多い」「前髪あるとほぼ日本人」「前髪を気にしすぎるのは日本人だけなのかな」などの意見も。前髪を作る理由については「若く見えるから」「小顔に見えるから」などが挙げられていました。



◇



海外セレブの間では前髪をあえて作る人もいるようです。ファッション誌「marie claire（マリ・クレール）」の日本版公式WEBサイト「marie claire digital」は2024年10月28日、フランス版デジタルの記事「『ジャパン・バングス』がセレブに人気！BLACKPINKやアリアナ・グランデも“日本風の前髪”に夢中」を掲載。日本風の前髪を「『カワイイ』文化にインスパイアされた、日本女性にとても人気がある『眉毛のすぐ上でカットした前髪』」とし、デイジー・エドガー＝ジョーンズやアリアナ・グランデ、BLACKPINKのメンバーらが前髪を作った例を紹介しました。



◇



ネット上では「前髪ありなしは個人の好みの問題」「本人が気に入っているならどちらでもいい」ーーといったもっともな意見も。読者の皆さんはどう思われますか。