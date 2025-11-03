【大手なのになぜ？】誰もが知る企業のトイザらスでも大失敗して1度潰れた理由を解説！
動画「【大手なのになぜ？】誰もが知る企業のトイザらスでも大失敗して1度潰れた理由を解説！」で黒字社長・市ノ澤翔氏が、有名企業トイザらスの倒産劇から学ぶべき経営の教訓を語った。「みんなが知っているような有名企業でも、こういうミスで実は倒産してるんだよね」と、市ノ澤氏は冒頭から視聴者に強いインパクトを与える切り口で説明を始めた。
日本を含む世界最大級の玩具チェーンとして知られたトイザらス。市ノ澤氏は創業からの歴史や拡大期の戦略、価格破壊を起こしたビジネスモデルを解説しつつ、「有名企業ほど、自分たちは問題ないなんて思いがちで危ないんだよね」と警鐘を鳴らした。実際、トイザらスは一時全米の2割ものシェアを獲得、「カテゴリーキラー」として小規模店を淘汰する存在だった。
しかし“絶好調企業”の転落のきっかけとなったのが、eコマースへの出遅れと参入の失敗だった。「新規事業で失敗しましたっていうことだね」とし、クリスマス商戦での配送ミスにより訴訟問題に発展。オンライン事業の子会社化やAmazonとの巨額提携でも流れを変えられず、「巨額の違約金を払ってでも契約を打ち切られた」「顧客情報を抜かれ、何もない状態に戻った」とブランド毀損と経営迷走の実態を語った。
さらに実店舗ではウォルマートの台頭が決定打となり、トイザらスはLBO（レバレッジドバイアウト）による買収で巨額の負債を抱え、“上場返り咲き”も果たせぬまま2017年に倒産。「新しい事業をやるっていうのは慎重に考える必要がある。新規事業の方がよっぽど失敗する確率高いです」と、市ノ澤氏は大企業の資本力をもってしても新規事業の失敗リスクの高さを強調した。
また、失敗を避けるノウハウとして「先に売上を確保することが重要」「クラウドファンディングやテスト販売でリスクをゼロに近づける」「アンケートよりも実際に“売る”ことを重視」など、独自の経営メソッドを紹介。「先に売上を確保するっていう発想はなかったですか？ ECで成功してる人は常識中の常識なんでね」と、経営者への実践的アドバイスも惜しまなかった。
記事の締めくくりでは、「本日の黒字格言は、新規事業はほとんど失敗する。自分の予想なんて当てにならないから、必ず市場に問いかけろ、ということですね」と総括。市ノ澤氏は「こういった経営についての鉄則を理解して、皆さんもキャッシュリッチな経営者になりましょう」とエールを送り、経営や財務を学び続けることの重要性を視聴者に強調して動画を終えた。
