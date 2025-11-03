『ザ！鉄腕！DASH!!』三瓶金光さん死去 ネット衝撃「マジ!?」「嘘でしょ…」「泣きそうです」
日本テレビ系の人気番組『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜 後7：00）に長年出演してきた三瓶金光さんが、7月11日に亡くなっていたことが、11月2日放送の同番組内で明らかになった。享年94。番組ではテロップで「三瓶金光さん（享年94）7月11日永眠されました。ご冥福をお祈りいたします」と伝え、三瓶さんの写真が映し出された。
【写真】金光さんの意志を継ぎ…稲刈をするメンバーたち
三瓶さんは、10代の頃から山で働き、炭焼き職人として生計を立ててきた“炭焼き名人”。『DASH村』の企画初期から出演し、農作業や炭焼きの技をTOKIOのメンバーに丁寧に教えてきた。素朴で温かい人柄と確かな技術で、視聴者にも強い印象を残した。
この日の放送では、城島茂、松岡昌宏、なにわ男子の藤原丈一郎らが参加して稲刈りを実施。松岡は「金光さんも喜んでくれているから」と声をかけ、25年目を迎える稲刈り作業を励ました。DASH村で共に汗を流した仲間たちが、三瓶さんの教えを受け継ぐ形で作業を進めた。
視聴者からは「金光さんもDASHメンバーですからね 長年お世話になった農家の方をきちんと悼む鉄腕DASH」「金光さんお亡くなりになってたのか……」「金光さん…テレビでマジ!?ってなってしまった」「金光さんのご冥福をお祈り申し上げます」「嘘でしょ…でも大往生ですね」「昔の番組の思い出がフラッシュバックして泣きそうです」などの声が寄せられている。
【写真】金光さんの意志を継ぎ…稲刈をするメンバーたち
三瓶さんは、10代の頃から山で働き、炭焼き職人として生計を立ててきた“炭焼き名人”。『DASH村』の企画初期から出演し、農作業や炭焼きの技をTOKIOのメンバーに丁寧に教えてきた。素朴で温かい人柄と確かな技術で、視聴者にも強い印象を残した。
視聴者からは「金光さんもDASHメンバーですからね 長年お世話になった農家の方をきちんと悼む鉄腕DASH」「金光さんお亡くなりになってたのか……」「金光さん…テレビでマジ!?ってなってしまった」「金光さんのご冥福をお祈り申し上げます」「嘘でしょ…でも大往生ですね」「昔の番組の思い出がフラッシュバックして泣きそうです」などの声が寄せられている。