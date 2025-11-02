1999年11月、名古屋市西区で主婦の高羽奈美子さん（当時32）が殺害された事件。10月31日、愛知県警は殺人容疑で安福久美子容疑者（69）を逮捕した。安福容疑者は奈美子さんの夫・悟さんの同級生だった。

【写真】高校時代の安福久美子容疑者。ソフトテニス部だった

「週刊文春」は今回、安福容疑者の卒業アルバムを入手。同級生は安福容疑者について「大人しかったが、クラスに女子が少なく目立たない子が多い中で、感じは良かった。彼女を好きになる男子がいてもおかしくなかったと思う」と語った。



メディアでごった返している現場 ©文藝春秋

また悟さんはメディア取材に対して、安福容疑者から「好きです」などと書かれた手紙やバレンタインのチョコをもらった経験も明かしている。

「執念が実って良かった」

発生から約26年を経ての逮捕に、Yahoo!ニュースでは驚きの声が相次いだ。

「悟さんが家賃を払い続けて現場を保存したことでDNA鑑定が可能になり逮捕に至った」との分析や、「執念が実って良かった」「言葉では言い尽くせないほどの長年のご苦労が少し報われたと思いたい」と被害者遺族を案ずるコメントが並ぶ。

時効撤廃の影響を指摘する声もあり「事件発生が1999年で時効撤廃が2010年、あと数年で時効が成立するというタイミングで撤廃が実現できたことは本当に良かった」とのコメントも寄せられた。

◇◇◇

「週刊文春」では、今回の事件について情報を募っています。文春リークスまで情報をお寄せください。

（「週刊文春」編集部）