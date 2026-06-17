引き出しの中がすぐにグチャグチャに、収納ケースは入れる物によって幅が合わなくて困る…そんな日々のプチストレスを、220円で劇的に解決する100均アイテムがSNSで紹介された。【画像】「ぴったりフィット！」ダイソー商品を使った“収納”快適な暮らしと収納のアイデアを発信しているインフルエンサー・ぴぴ（@pipi_life__）さんの投稿で、ダイソーの『伸縮式引出し整理仕切版』（税込220円）を駆使した、美しすぎる“シンデ