東京・市谷の防衛省＝2022年8月名古屋大は16日までに、学園祭「名大祭」で自衛隊ブースの出展が中止された問題を巡り、防衛省は16日、公式X（旧ツイッター）への投稿で「丁寧な準備が重ねられてきたにもかかわらず、極めて遺憾。さまざまな情報や現実に触れる機会が確保されることが重要」との立場を明らかにした。名古屋大は16日までに、ホームページ上で「関係各位、来場者に多大なご迷惑をおかけし、大学として心よりおわび