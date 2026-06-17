米国とイランの戦闘終結に向けた覚書（MOU）署名式がスイスのリゾート地ビュルゲンシュトックで現地時間の19日に行われると、スイス政府が16日発表した。スイス外務省は16日、米国とイラン、そして仲介国のパキスタンとカタールが署名式の場所としてビュルゲンシュトックを提案したと明らかにし、これら4カ国と緊密に連携しながら外交的な環境を整えていると伝えた。当初、署名式は国連事務局などの国際機関が集まるスイスのジュネ