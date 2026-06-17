◇W杯北中米大会1次リーグＩ組 イラク1―4ノルウェー（2026年6月16日ボストン）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグI組の第1戦が16日（日本時間17日）に行われ、イラク代表（FIFAランク57位）はノルウェー代表（同31位）に1―4で敗れ、今大会のアジア勢としては初めて黒星を喫した。前半29分、イラクの右サイドを破られると、最後はクロスを“怪物”FWハーランドに押し込まれ、先制点を献上した。39分、左クロ