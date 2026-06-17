俳優の本木雅弘が16日放送のTBS系バラエティー『バナナサンド』（毎週火曜後8：00）に出演。還暦を迎えて、抱えている悩みを明かした。【写真】「ご夫婦が並んだ貴重な1枚」「素敵」長男・UTAが公開した、本木雅弘＆内田也哉子らとの集合ショット本木はこの日、映画『黒牢城』で共演した菅田将暉、吉高由里子、宮舘涼太（Snow Man）とともに番組に出演した。番組内のゲームなどで盛り上がる中、現場での悩みを打ち明けた。