フジテレビで3日、相葉雅紀が司会を務める音楽の祭典『2026 FNS歌謡祭 夏』を7月1日午後6時半から3時間半にわたり生放送される。出演アーティスト第3弾として、ILLIT、宝塚歌劇団 花組、DISH//、M!LKら7組が解禁された。【写真】M!LK、NiziU、ILLIT、DISH//ら…出演アーティスト解禁第3弾が解禁宝塚歌劇団5組の中で最も歴史と伝統のある花組から、トップスター・永久輝せあを筆頭に、聖乃あすか、極美慎、侑輝大弥、希波らいと