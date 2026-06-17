シンガー・ソングライターおかゆ（34）が16日、東内でダブルA面新曲「サヨナラ嘘／愛の道草」発売記念イベントに出席した。「愛の道草」は壇蜜（45）とナイツ塙宣之（48）がダブル主演する同名映画（26年冬公開、出馬康成監督）主題歌で、塙とのデュエット曲。おかゆはスナックの満子ママとして女優デビュー、塙は歌手デビューとなる。この日は塙も参加し、同曲を初披露。おかゆは塙の歌を「味が出ている。うますぎないのがいい」