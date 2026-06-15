責任能力については争う姿勢。女性2人を殺害した罪に問われている男の裁判員裁判で、男は起訴内容を認めました。 【写真を見る】自宅の浴槽に沈め カラオケ店で包丁で刺す…女性2人殺害の罪 28歳男初公判 責任能力の有無が主な争点 名古屋地裁 起訴状などによりますと、元風俗店経営の曾我春暉被告（28）は2023年12月、名古屋市中区のマンションで同居していた長野汐里さん（当時30）を浴槽に沈めて殺害したほか、中村区のカラオ