北九州発祥のうどんチェーン「資（すけ）さんうどん」の海外１号店が１８日、台湾・台北にオープンする。運営会社「資さん」の崎田晴義社長は読売新聞のインタビューに応じ、今後、台湾で５０〜６０店の展開が可能との見方を示した。スープを飲み干す消費者が多いため、塩分を抑えるなどの工夫で浸透を図る。（中尾健、橋本龍二）親会社のすかいらーくホールディングス（ＨＤ）はすでに台湾でしゃぶしゃぶ専門店など９１店を運