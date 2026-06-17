中国メディアの第一財経は14日、開催中のサッカー・ワールドカップ（W杯）北中米大会に関連し、「米国の開催都市行きの航空券予約や開催都市のホテル予約が低調で、業界からは1次リーグ後の巻き返しに期待する声が上がっている」と報じた。W杯は11日に米国、カナダ、メキシコの3カ国共催で開幕した。記事はまず、米国の開催都市の一つであるニューヨーク市のホテル協会の最高経営責任者（CEO）であるビジェイ・ダンダパニ氏が「全