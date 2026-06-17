北海道・釧路警察署は2026年6月16日、東京都在住の中国国籍で、自称塾講師の男（26）を道路交通法違反（無免許）の疑いで逮捕しました。男は2026年2月16日午後6時半ごろ、無免許にもかかわらず釧路市阿寒町富士見2丁目付近の道路で普通乗用車を運転した疑いです。警察によりますと、当時男は仲間と共に観光で北海道に来ていて、レンタカーで物損事故を起こしていました。かけつけた警察が男から提示された免許証を確認したと