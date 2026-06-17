「北中米Ｗ杯・グループＪ、アルゼンチン代表−アルジェリア代表」（１６日、カンザスシティ）前人未到となる６大会連続出場のアルゼンチン代表主将、リオネル・メッシがいきなりスタジアムを沸かせた。開始５分、右サイドでボールを受けると絶妙なトラップでＤＦをかわした。そして右足でゴールに流し込み、スタンドは熱狂に包まれたがオフサイドの判定。レジェンドは思わず苦笑いを浮かべたが、前半１７分に歓喜の瞬間が待