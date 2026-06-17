札幌・中央警察署は2026年6月16日、札幌市中央区に住むフランス国籍でキャンドル販売業の男（35）を暴行の疑いで逮捕しました。男は6月11日午前7時30分から午前8時10分ごろまでの間に、自宅で10歳未満の小学生の娘に顔を平手打ちする暴行を加えた疑いが持たれています。同日、児童相談所から「父親から暴力をふるわれた児童がいる」と警察に通報があり、警察は6月16日に新千歳空港で男を発見し、逮捕したということです。調べに対