相次ぐクマの目撃や被害が相次いでいることを受け、東京都は、2027年度からツキノワグマの狩猟を20年ぶりに限定解禁する方針を固めました。東京都内では2026年の春以降、クマの目撃情報が相次いでいます。5月には八王子市の市街地近くで出没したほか、奥多摩町の山中では、クマに襲われた可能性がある遺体が見つかっています。都はこれまで、電気柵を設置するなど人里への侵入を防ぐ対策を続けてきましたが、被害を未然に防ぐため