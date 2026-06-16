【ワシントン＝栗山紘尚】米主要ニュースサイト・アクシオスは１５日、米中央情報局（ＣＩＡ）のジョン・ラトクリフ長官がトランプ米大統領ら政権幹部に対し、イランが核問題で譲歩する意思について「深刻な疑念」があると伝えたと報じた。米イランの戦闘終結に向けた合意を巡り、トランプ政権内で懐疑的な見方も出ている模様だ。報道によると、複数の米情報機関が収集した情報では、イラン側が内部で協議している内容と、米国