ハーランドがW杯デビュー戦で圧巻ゴールノルウェー代表は現地時間6月16日、北中米ワールドカップ（W杯）の初戦でイラク代表と対戦し、4-1で勝利した。この試合でFWアーリング・ブラウト・ハーランドがW杯デビュー戦で衝撃ゴールを決めたなか、「やっぱり怪物だった」「理不尽力が半端じゃない」など注目を集めている。ハーランドにとって初のW杯。一進一退の攻防となったハイドレーションブレーク明けの前半29分、ノルウェーは